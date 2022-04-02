Domenec Torrent'ten ilk 11'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, 30. haftada Gaziantep FK ile oynadıkları maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekti.

İspanyol teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerlerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Alexandru Cicaldau'ya forma verdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ın yanı sıra İsmail Çipe, Inaki Pena, Alparslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Erick Pulgar, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu oturdu.

GALATASARAY'DA 4 OYUNCU KADRODA YOK



Galatasaray'da 4 futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui kadroda bulunmadı.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan dün İstanbul'a dönen Sacha Boey de müsabakada forma giyemedi.

ARDA TURAN 55 GÜN SONRA KADRODA



Galatasaray'da kaptan Arda Turan uzun bir aradan sonra bir maçın kadrosuna dahil edildi.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada görev almıştı.

Daha sonra sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve bir süre de teknik direktör Torrent tarafından tercih edilmeyen Arda Turan, 55 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.