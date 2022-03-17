Domenec Torrent'ten ilk 11'de 4 değişiklik

17 Mart 2022 Perşembe 21:02 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 21:02

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan Omar Elabdellaoui UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için, Sofiane Feghouli de kas ağrısı olduğundan dolayı kadroda yer almazken, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed yedeğe çekildi.

Teknik direktör Domenec Torrent, bu futbolcuların yerlerine Barcelona karşısında Sasha Boey, Alexandru Cicaldau, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Inaki Pena, Sasha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Eme Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.