Domenec Torrent'ten ilk 11'de 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı.



İspanyol teknik adam, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli oturdu.

Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Inaki Pena, Arda Turan ve Olimpiu Morutan, kadroya alınmadı.



TARAFTARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesindeki ısınma sırasında sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.

Taraftarlar, ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları, "Aşkımız renklere, sizlere değil." diye protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ismi anons edildiği sırada teknik direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Younes Belhanda'ya ise sevgi gösteresinde bulundu.



ADANA DEMİRSPOR'DA DA 4 DEĞİŞİKLİK



Adana Demirspor da son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç, İsmail Çokçalış, Rassoul ve Sinan Kurt'u yedeğe çekti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Semih Güler, Alper Uludağ, Vargas ve Simon Deli'yi görevlendirdi.

Adana Demirspor, sahada Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Bjarnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'i ile yer aldı.