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Spor

Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "İlk yarı hayal kırıklığı. Oyuncularıma ilk kez 'Hayal kırıklığı yaşıyorum' dedim. Bu kabul edilebilir değil. İki aydır çalıştık ama sahada ilk yarı bunlar yoktu. Zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar. İkinci yarı oynadığımız şekilde oynadık." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıktığı sırada kısa bir tartışma yaşadıklarının sorulması üzerine Domenec Torrent "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor.. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim." açıklamasını yaptı.

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