İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Spor

Domenec Torrent'ten oyuncularına tepki

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesi, sarı-kırmızılıları sinirlendirirken, buna en büyük tepki teknik direktör Domenec Torrent'ten geldi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, 6. gol sonrası sinirlenerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.

30 Ocak 2022 Pazar 08:49 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 08:49
ABONE OL

Buna rağmen karşılaşmanın ardından skoru dert etmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Futbolda skor elbette önemli. Ama biz bu maçta teknik ve taktikten ziyade, futbolcularımızın fiziki durumunu görmek istedik. Bazı mevkilerdeki sıkıntılar nedeniyle farklı oyuncuların farklı pozisyonlardaki (Örneğin Bartuğ'un sağ bekte, Taylan'ın stoperde) verimlerine baktık" diye konuştu.

Torrent, Tuzla maçının ardından takıma iki gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar 1 Şubat'ta ise Antalya'da kampa girecek ve Alanya karşılaşmasına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.