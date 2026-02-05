İSTANBUL 15°C / 11°C
  Domenico Tedesco açıkladı! İki yeni transfer UEFA listesinde yok
Spor

Domenico Tedesco açıkladı! İki yeni transfer UEFA listesinde yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Erzurumspor FK maçı sonrası konuştu. Tedesco, UEFA'ya bildirilecek kadroda 2 yeni transferin yer almayacağını söyledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Domenico Tedesco açıkladı! İki yeni transfer UEFA listesinde yok
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"UEFA'YA VERİLECEK LİSTEDE OLMAYACAKLAR"

"Elimizde beş oyuncu var ama UEFA listesine üç oyuncu ekleyebiliyoruz. Bizim için üzücü bir durum. Mert Günok ve Anthony Musaba listenin dışında olacak. Musaba'ya kararımı açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal olarak anlamak zor olabilir ama kendisi çok pozitif. Lig ve kupa maçlarında hazır olacağını söyledi."

"SON ANA KADAR TRANSFER!"

"Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıoruz. Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak."

"DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK ÜZÜCÜ"

"Aslında ilk yarıda çok iyi performans sergilediğimiz maçlar vardı. Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde arka arkaya maçlar var. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama yapamadık."

