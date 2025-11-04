Eski başkan Ali Koç'un seçimden önce getirdiği Domenico Tedesco, "Akıbeti kısa olacak" değerlendirmelerini boşa çıkardı. Avrupa'da önemli maçlar kazanan ve ligde de seri yakalayan genç teknik adamın performansı dış basında da mercek altına alındı. Ocak 2025'te Belçika Milli Takımı'ndan gönderilen 40 yaşındaki hoca için çarpıcı bir haber yapıldı. Belçika'nın önde gelen spor sitelerinden Voetbalkrant, Beşiktaş galibiyetinden sonra Tedesco için şu analizi paylaştı: "Belçika'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, etkileyici performansıyla Jose Mourinho'yu unutturdu. Fenerbahçe için rüya gibi bir yükselişti. Süper Lig, ona yakıştı. Avrupa'da sadece bir yenilgi aldı. Ondan sonra da çıkış yaptı. Mertens'in eski takımı G.Saray'ın, Trabzon'a puan kaybetmesiyle Fenerbahçe tablolen spor sitelerinden Voetbalk- daki makası daralttı."