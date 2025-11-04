İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0888
  • EURO
    48,5572
  • ALTIN
    5406.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco Avrupa'da gündem oldu! ''Mourinho'yu unutturdu''
Spor

Domenico Tedesco Avrupa'da gündem oldu! ''Mourinho'yu unutturdu''

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Belçika'da gündem oldu. Beşiktaş galibiyeti sonrası deneyimli teknik adam için 'Mourinho'yu unutturdu. Fenerbahçe için rüya gibi bir yükselişti' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

AKŞAM4 Kasım 2025 Salı 09:16 - Güncelleme:
Domenico Tedesco Avrupa'da gündem oldu! ''Mourinho'yu unutturdu''
ABONE OL

Eski başkan Ali Koç'un seçimden önce getirdiği Domenico Tedesco, "Akıbeti kısa olacak" değerlendirmelerini boşa çıkardı. Avrupa'da önemli maçlar kazanan ve ligde de seri yakalayan genç teknik adamın performansı dış basında da mercek altına alındı. Ocak 2025'te Belçika Milli Takımı'ndan gönderilen 40 yaşındaki hoca için çarpıcı bir haber yapıldı. Belçika'nın önde gelen spor sitelerinden Voetbalkrant, Beşiktaş galibiyetinden sonra Tedesco için şu analizi paylaştı: "Belçika'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, etkileyici performansıyla Jose Mourinho'yu unutturdu. Fenerbahçe için rüya gibi bir yükselişti. Süper Lig, ona yakıştı. Avrupa'da sadece bir yenilgi aldı. Ondan sonra da çıkış yaptı. Mertens'in eski takımı G.Saray'ın, Trabzon'a puan kaybetmesiyle Fenerbahçe tablolen spor sitelerinden Voetbalk- daki makası daralttı."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.