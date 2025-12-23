İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Domenico Tedesco: Başarılı olmak için çok çalışıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahaya çıkacak kadroya güvendiğini, genç oyunculara da şans vereceklerini belirtti.

23 Aralık 2025 Salı 20:13
Domenico Tedesco: Başarılı olmak için çok çalışıyoruz
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynaması ile ilgili soru üzerine espri yapan Tedesco "Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız? Bunu hiç bir zaman teyit etmemiştim ama doğru." dedi.

Tedesco ayrıca "Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel. Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

