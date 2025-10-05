İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Ben bahaneler üretmeyi sevmem
Spor

Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Ben bahaneler üretmeyi sevmem

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Ben bahaneler üretmeyi sevmem
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?' sorusuna Domenico Tedesco, "Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.