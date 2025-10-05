Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?' sorusuna Domenico Tedesco, "Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız.' ifadelerini kullandı.