Domenico Tedesco: Birçok konuda gelişiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge. Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!" dedi.

İtalyan teknik adam, "Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Oynayan herkes takıma yardım etti" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco, "Kerem'in rolü çok önemliydi. Kerem gol atamasa bile onun temposunu, eforunu, baskısını, yardımını görebiliyorsunuz. Enerjisi bittiğinde kendisini çıkarmak zorunda kaldık. Üst düzey ve akıllı bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Kerem'in birebir yetenekleri var, zaman zaman kenarda zaman zaman içeride değerlendiriyoruz. 4-3-3 oynadığımızda sekiz numaralar ona alan açıyor ve o da hatlar arasında topla buluşabiliyor. 4-2-3-1 oynarsak Edson ve İsmail'i birlikte oynatabiliriz. Lüks problemler bunlar. Bu tarz problemler olmak, daha farklı problemlerden daha iyidir. Sakatlıklar, oyuncu eksikliğinden iyidir. Takımdaki herkesin fit olmasından yanayız. İsmail arka arkaya zor maçlar oynadı. Herkese ihtiyacımız var. Önümüzde çok maç var ve bu durum bizim için daha iyi" açıklamasında bulundu.