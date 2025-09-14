İSTANBUL 27°C / 19°C
14 Eylül 2025 Pazar
Spor

Domenico Tedesco: Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2025 Pazar 23:05
TARAFTARA ÖVGÜ

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz.

"BÖYLESİNE BİR MAÇI İLK YARIDA BİTİRMELİYDİK"

"Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirse, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu."

"BİR KİŞİ FAZLA OYNAMAK BAZEN ZOR OLABİLİR"

"Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."

