Domenico Tedesco: Çok büyük bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Tedesco, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor maçtı. Rakibimiz adam adama baskı yapıyordu. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi olmalıydık. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Böyle anlarda inançlı ve kendi futbolumuza inanmalıyız. Bunu da bugün yaptık. 2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.