8 Mart 2026 Pazar
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco: Çok büyük bir galibiyet aldık
Spor

Domenico Tedesco: Çok büyük bir galibiyet aldık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor galibiyetinin ardından zor bir maç oynadıklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, geri düşmelerine rağmen takıma olan inançlarını kaybetmediklerini vurguladı.

8 Mart 2026 Pazar 23:10
Domenico Tedesco: Çok büyük bir galibiyet aldık
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Tedesco, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor maçtı. Rakibimiz adam adama baskı yapıyordu. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi olmalıydık. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Böyle anlarda inançlı ve kendi futbolumuza inanmalıyız. Bunu da bugün yaptık. 2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

