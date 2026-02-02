İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Domenico Tedesco: Daha cesur oynayabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor maçında Marco Asensio'nun golü kadar Ederson'un kurtarışının da kırılma anı olduğunu söyledi.

2 Şubat 2026 Pazartesi 22:56
Domenico Tedesco: Daha cesur oynayabilirdik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİSİ DE ÖNEMLİYDİ"

- Kırılma anı Asensio'nun golü mü, Ederson'un kurtarışı mıydı?

Domenico Tedesco: "Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. İkisi de diye cevap verebilirim.

Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk."

"BAHANE OLARAK SÖYLEMEDİM"

-İstenilen başlangıcın yapılamamasında Avrupa dönüşü yorgunluk etkili miydi?

Domenico Tedesco: "Bunu bahane olarak söylemedim, daha cesur oynayabilirdik dedim. Devrede de bunu konuştuk. Özellikle kendi kalemiz önünde zeminden dolayı oynamanın kolay olmadığını söyledi oyuncular.

Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız."

