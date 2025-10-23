İSTANBUL 21°C / 18°C
  Domenico Tedesco: Gece gündüz çalıştık
Spor

Domenico Tedesco: Gece gündüz çalıştık

Fenerbaheç'de teknik direktör Domenico Tedesco, galip geldikleri Stuttgart maçı sonrası konuştu. İtalyan hoca, 'Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2025 Perşembe 22:34
Domenico Tedesco: Gece gündüz çalıştık
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetle ayrıldıkları Stuttgart maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞ ÇIKARDIK"

"Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık."

"GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

"Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli."

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

"Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!"

"ENERJİ ÇOK İYİYDİ"

"Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi."

EDSON ALVAREZ'İN PERFORMANSI

"Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson."

"YARGIDA BULUNMAM DOĞRU OLMAZ"

"Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz."

