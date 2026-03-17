  • Domenico Tedesco: Geleceği değiştirmek bizim elimizde
Spor

Domenico Tedesco: Geleceği değiştirmek bizim elimizde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 19:45 - Güncelleme:
Domenico Tedesco: Geleceği değiştirmek bizim elimizde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Karagümrük maçıyla ilgili olarak, "Son mağlubiyetin herhangi bir tartışması yok, kötü bir oyun sergiledik ve mağlubiyeti hak ettik." dedi.

Tedesco, "Detaylı analizleri yaptık ve gereken sonuçları çıkardık. Bu şekilde bir mağlubiyet alıyorsanız, bunu kendi aranızda konuşursunuz. Son maçta kaybediş şeklimizden sonra konuşacak çok fazla şeyiniz oluyor. Derinlemesine analiz yaptık. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ KIRKINCI MAÇ"

Domenico Tedesco, "Şu ana kadar 40 maç oynadık, bu maç 40. maç. 32 maçta 4-2-3-1, 4-3-3 oynadık. Son maçlarda 6 tane önemli sakatımız olduğu için zorunlu değişiklik yaptık. Son maçta da 4-4-2 elmas oynadık çünkü Fred çok iyi performans gösterdi antrenmanda ve Asensio'nun sakatlığı vardı. Biz bugün eski sisteme dönmek istedik. Hala çok eksiğimiz var ama bir yerde özünüze geri dönmeniz gerekiyor. Adım adım özümüze dönüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

