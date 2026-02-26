Domenico Tedesco: Hep beraber cesur olalım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN CESUR OLALIM!"

Sahaya çıkacak 11 ile ilgili konuşan Domenico Tedesco "İlk maç zordu, yeni bir teknik direktör gelmişti ve biz de performansımızın altındaydık. Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk 11'de değişikliklerimiz var.

Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio çok fazla maç oynadı. Sağlık ekibiyle ve oyuncularla konuştuk, 60 dakika bile oynamaları risk olabilirdi. Sezon şimdi bitmiyor, çok maç ve hedef var.

Çok fazla hücumcu oyuncumuz var. Matteo Guendouzi'ye defansif oyuncu dersem muhtemelen alınır, o da ofansif mantaliteye sahip ama stoper oynayacak. Mert Müldür normalde bek ve ileriye çıkmayı sever.

İlk 11'de sadece Yiğit Efe Demir defansif oyuncu, onun dışında herkes hücum mantalitesi olan oyuncular.

İyi bir sonuç için elimizden geleni yapacağız. Keyif almaya ve geliştiğimizi göstermeye çalışacağız. Hep beraber cesur olalım" ifadelerini kullandı.

"OFANSİF DÜŞÜNCE İLE ÇIKIYORUZ, 3'LÜ..."

3'lü savunma ile oynayacaklarını belirten Domenico Tedesco şu açıklamaları yaptı;

"Bugün seçmiş olduğumuz sistem, elimizdeki oyunculara göre bir karar. Stoper sadece Yiğit Efe var, başka stoper yok. Onun yanına 6 numara koyarak 4'lü oynamak zor. Çözümü 3'lü ile bulduk.

Matteo Guendouzi 3'lü savunmada, bu şekilde oynayarak daha rahat hissediyor. Karar verirken, oyuncularla neleri rahat yapabileceklerini konuşuyoruz.

Nene ofansif kanat bek olacak. Archie Brown da öyle. İki forvet, iki 8 numara ile oynayacağız. Goller atmalıyız, kontrollü de olmalıyız.

7-8 ofansif oyuncu ile oynayacağız ama rakibe boşluk da vermemeliyiz. Bunu verirsek, ilk maçta boşluklara koştuklarını gördük. Sahada iyi bir karım sergilemelisiniz. Ofansif düşünce ile sahaya çıkacağız."