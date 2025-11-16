İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Domenico Tedesco için karar zamanı! Avrupa maçında üç orta saha yok

Avrupa Ligi maçında Ferencvaros ile karşılaşacak Fenerbahçe'deki eksikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenico Tedesco planı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Domenico Tedesco için karar zamanı! Avrupa maçında üç orta saha yok
Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor ile karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Ferencvaros maçını kaçıracak. Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırması bekleniyor.

Domenico Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.

İtalyan teknik adam, orta sahada alternatif için çalışmalara başladı.

