Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor ile karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Ferencvaros maçını kaçıracak. Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırması bekleniyor.

Domenico Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.

İtalyan teknik adam, orta sahada alternatif için çalışmalara başladı.