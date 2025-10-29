İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9486
  • EURO
    48,8847
  • ALTIN
    5433.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco ilk derbisine çıkacak
Spor

Domenico Tedesco ilk derbisine çıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisine çıkacak.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Domenico Tedesco ilk derbisine çıkacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco da bu müsabakayla birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek, 15 puan topladı.

40 yaşındaki teknik direktör, ilk büyük maçını Trabzonspor'a karşı oynamış ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

ALMANYA VE RUSYA'DAKİ TECRÜBELERİ

Domenico Tedesco, teknik direktör olarak görev yaptığı Almanya ve Rusya'da birçok büyük maçta kulübedeydi. Schalke döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşayan Tedesco, Borussia Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı.

Rusya'da Ekim 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco; CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova'ya rakip oldu. Kırmızı-beyazlı takım, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de mağlubiyet yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.