Fenerbahçe'de son haftalarda düşme hattındaki takımlara karşı alınan skorlar ve gösterilen performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Cumartesi günü kulüp binasında Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi ve devam kararı çıktı. Başkan Saran'ın alınan kararı açıkladığı esnadaki keyifsizliği ise dikkat çekti. Önemli oyuncuların sakatlanmasıyla birlikte düşüşe geçen Kanarya hem Avrupa'ya veda etti ligde ise şampiyonluk umutlarını neredeyse bitirdi.

Tedesco'nun performansı ülkesi İtalya'da da konuşuldu. Derbyderby adlı spor sitesi şu yorumu yaptı: "Türk devi mart ayında sezonu çok erkenden bitirmiş gibi görünüyor. Avrupa Ligi'nden erken elenmeleri, Galatasaray ile olan puan farkıyla birlikte Tedesco için hayal kırıklığı ile biten bir sezon olma yolunda devam ediliyor."