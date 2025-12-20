İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Domenico Tedesco: İyi bir maç çıkardık

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği karşılaşmanın ardından konuşan Domenico Tedesco, oyunu kontrol ettiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 20:00
Domenico Tedesco: İyi bir maç çıkardık
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli antrenör, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü" ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız" dedi.

