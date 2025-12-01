İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4265
  • EURO
    49,33
  • ALTIN
    5782.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco: Kendi futbolumuzu oynayacağız
Spor

Domenico Tedesco: Kendi futbolumuzu oynayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Domenico Tedesco: Kendi futbolumuzu oynayacağız
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." dedi.

Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.