2 Kasım 2025 Pazar
Spor

Domenico Tedesco: Keyif almamız gerekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

2 Kasım 2025 Pazar 19:26
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, kadro tercihi ile ilgili, "Archie ve Levent... İkisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var. Hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler." dedi.

Tedesco, "Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri... Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum."

