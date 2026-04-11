11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
  Domenico Tedesco: Kimse bize hediye vermiyor maçlarda
Domenico Tedesco: Kimse bize hediye vermiyor maçlarda

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kayserispor maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, maçlarda kimse bize hediye vermiyor dedi.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 19:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

İtalyan teknik adam, "Cherif ve Talisca en önde, ikisi yan yana mı yoksa biri diğerinin arkasında mı?" sorusunun ardından, "1 saatten az kaldı, göreceksiniz. Benim için en önemli şey, oyuncuların en iyi pozisyonlarında oynaması. Sidiki santfor, Talisca 10 numara. Talisca'nın arkaya koşu attığını, Sidiki'nin top almak için geri geldiğini görebiliriz. Bence Talisca için en iyi pozisyon da bu." yanıtını verdi.

Tedesco, "Bazen maçın nasıl gideceğini seçemiyorsunuz. Rakibin nasıl oynadığı da önemli. Maçın başından sonuna kadar gözlemlemiz gerekiyor. Kimse bize hediye vermiyor maçlarda, bu da zor bir maç olacak. Rakibimiz düşmemek için oynuyor. Ellerinden geleni yapacaklar. Marco yok, Edson yok, İsmail Samandıra'da kalmak istediğini ve bireysel çalışma yapmak istedi, Rizespor maçına yetişmek için. Yiğit Efe 6 numara oynuyor, Fred oynayabiliyor. Dolayısıyla sorun yok." diye konuştu.

