Domenico Tedesco: Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu

Süper Lig'de Kayserispor engelini 4-2'yle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu" dedi.

Başarılı antrenör, "Maç içerisinde bana tezahürat yapıldığını duymadım. Çünkü maça odaklanmıştım. Maçtan sonra bana söylediler, çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Çok büyük taraftar kitlesi var. En önemlisi taraftarlardır, onlar mutluysa ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FRED İLE GURUR DUYUYORUM"

Fred'in performansı hakkında da konuşan Tedesco, tribünlerin kendisine yaptığı tezahüratla ilgili ise, "Maça odaklanmıştım. Daha sonra bana söylediklerinde maçtan sonra çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Her zaman en önemlisi taraftarlardır. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Fred harika performans sergiledi. Onun için kolay değildi. Ona her zaman sakin kalmasını söylemiştim. Orta sahada bir istikrar yakalamıştık. İsmail ve Edi'yle (Edson Alvarez) birlikte. Bu kararı verirken Fred'e karşı bir karar değildi. Bizim için en iyi durumda. Kariyeri ortada ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına çok mutluyum. Harika katkı sağladı. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇERİSİNDE İYİ VE SAĞLIKLI REKABET VAR"

Göreve başladığı günden bugüne kadar ligde en fazla galibiyeti Fenerbahçe'nin almasına dair sorulan soruya Tedesco, "Takım çok sıkı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularımız futbolu da çok düşünüyorlar. Rakip üzerine kafa yoruyorlar. Antrenmanların temposu, şiddeti çok iyi. Takımın modu da çok iyi. Bu benim için çok önemli. Bizler sabah 7'de toplandığımızda herkes idmanlara gülerek geliyor. Bu durum oyuncuların kalitesi ve mantalitesi ile alakalı. Kim oynarsa oyna elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takım içerisinde iyi ve sağlıklı rekabet var. Bu iyi gidiş tamamen oyuncuların sayesinde. Fiziksel, kondisyon daha iyiye gidiyor. 3 maç üst üste oynadığınızda bugün gördüğünüz gibi 60'tan sonra taze kan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz. Değişiklikler sayesinde oyuncular daha sağlam bir şekilde oynuyor" diyerek sözlerini noktaladı.