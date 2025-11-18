İSTANBUL 22°C / 15°C
18 Kasım 2025 Salı
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetime eski öğrencisi Leon Goretzka'nın adını verdi. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leon Goretzka için İtalyan ekibi Juventus da devreye girdi. İşte detaylar...

18 Kasım 2025 Salı 11:51
Domenico Tedesco, Leon Goretzka'yı istedi! Fenerbahçe'nin rakibi İtalyan devi
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta sahaya takviye yapılmasını istiyor. Bu doğrultuda yönetimle yaptığı görüşmede eski öğrencisi Leon Goretzka'nın adını verdi.

Ancak transfer süreci kolay görünmüyor. Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe harekete geçti, fakat karşılarında büyük bir rakip çıktı.

TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Juventus da Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Leggo haber ajansı, "Fenerbahçe ve Juventus Goretzka'yı istiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Tedesco'nun oyuncuyu transfer etme konusunda oldukça kararlı olduğunu belirtti.

Haberde, "Teknik direktör Tedesco, Goretzka'nın transferi için ısrarcı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Bayern'de yalnızca 786 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe görüşmelere başladı, ancak Juventus'un ilgisi oyuncuyu tereddütte bırakıyor" ifadeleri yer aldı.

SCHALKE'DE BERABER ÇALIŞTILAR

Tedesco ve Goretzka, Schalke 04 döneminde birlikte çalışmıştı. O dönemde Tedesco'nun öğrencisi olan Goretzka, teknik adamın eski öğrencisi olarak ön plana çıkıyor ve Tedesco, oyuncuyu ikna etmek için doğrudan temas bile kurdu. Görüşmeler halen devam ediyor.

BAYERN MÜNİH'TE OYNAYAMIYOR

Bayern Münih'te ise Goretzka, teknik direktör Kompany ile uyum sorunları yaşıyor ve rotasyonun dışında kalıyor. Bu sezon 18 maçta görev almasına rağmen toplamda sadece 911 dakika sahada kalabilen deneyimli orta saha, 1 gol atarken asist üretemedi. Oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

