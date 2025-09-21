İSTANBUL 26°C / 19°C
  Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Taraftardan özür diliyorum
Spor

Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Taraftardan özür diliyorum

Süper Lig'de Fenerbahçe, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine diş geçiremedi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco maç sonu konuştu: Taraftardan özür diliyorum
Süper Lig'de Fenerbahçe, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine diş geçiremedi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SORUSUNA YANIT

"Maçın oynandığı esnada başkanlık seçimi belli oldu. Gözler yapılan seçimin sonucundaydı. Bir konsantrasyon kaybı oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık" dedi.

