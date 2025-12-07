İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Domenico Tedesco maçı değerlendirdi! ''Benim için hala kırıklığı''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı maç için 'Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı!' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

7 Aralık 2025 Pazar 09:10
Domenico Tedesco maçı değerlendirdi! ''Benim için hala kırıklığı''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Semedo'nun sakatlanmasının oyuna etki ettiğini söyledi. 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü de bulmaları gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik! Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık. Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim" ifadelerini kullandı.

