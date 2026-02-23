İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8531
  • EURO
    51,7851
  • ALTIN
    7336.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco: Maçı kazanmak istiyoruz
Spor

Domenico Tedesco: Maçı kazanmak istiyoruz

Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı öncesi rotasyona gittiklerini ve hedeflerinin sadece galibiyet olduğunu söyledi. Alman teknik adam, bazı eksiklere rağmen sahaya en iyi 11'le çıkacaklarını belirtti.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 19:24 - Güncelleme:
Domenico Tedesco: Maçı kazanmak istiyoruz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın kaybettiği haftada oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasında; "Öncelikle maçı kazanmak istiyoruz. En iyi 11'i çıkartmayı düşünüyoruz bunun için. Şu anda Forest eşleşmesini düşünmüyoruz. Her Süper Lig maçı zor. Bazı oyuncularımız bugün yok evet. Sakatlıklar ve arka arkaya çok fazla maç oynamaları bunu gerektiriyordu. Kerem ve Mert gibi oyuncular maç için çok sprint atan oyuncular bu nedenle böyle değişiklikler yapmamız gerekti." dedi.

Tedesco değerlendirmesinde; "Bugün 4'lü oynayacağız. Skriniar bu takımın kalbi. Kaptanımız. Bu maçta bizi kenardan destekleyecek. Soyunma odasında yer aldı maç öncesi. Her gün Samandıra'da." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.