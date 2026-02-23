Domenico Tedesco: Maçı kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın kaybettiği haftada oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü açıklamasında; "Öncelikle maçı kazanmak istiyoruz. En iyi 11'i çıkartmayı düşünüyoruz bunun için. Şu anda Forest eşleşmesini düşünmüyoruz. Her Süper Lig maçı zor. Bazı oyuncularımız bugün yok evet. Sakatlıklar ve arka arkaya çok fazla maç oynamaları bunu gerektiriyordu. Kerem ve Mert gibi oyuncular maç için çok sprint atan oyuncular bu nedenle böyle değişiklikler yapmamız gerekti." dedi.

Tedesco değerlendirmesinde; "Bugün 4'lü oynayacağız. Skriniar bu takımın kalbi. Kaptanımız. Bu maçta bizi kenardan destekleyecek. Soyunma odasında yer aldı maç öncesi. Her gün Samandıra'da." ifadelerini kullandı.