  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco: Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz
Spor

Domenico Tedesco: Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2025 Perşembe 20:02
Domenico Tedesco: Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferençvaroş'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Kolay maç diye bir şey yok, bunu lig için de söylüyoruz, Avrupa için de... Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. 10 puanları var, sıralamada yukarıdalar. Biz de yukarılara çıkmak, daha fazla puan toplamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." dedi.

"ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"

Altaypının önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Akademiye yaptığım ziyaret önemliydi. Altyapı çok önemli ve iyi bir altyapımız var. Orada iyi bir enerjimiz var. İyi iş çıkarılıyor orada. Oraya yapılan ziyaretler kıymetlidir. A takıma oyuncular, teknik direktörler gelir gider ama altyapı hep oradadır. Altyapılar bu nedenle çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

