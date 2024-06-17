Domenico Tedesco: Oyuncular hayal kırıklığına uğradı

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, EURO 2024'ün ilk maçında karşı karşıya geldikleri Slovakya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco maçı değerlendirerek, 'Maça hazırlık günlerimiz iyiydi. Bugün gol atmamız gerekiyordu, o zaman herhangi bir sorun hakkında konuşmazdık." dedi.

Sözlerine devam eden Tedesco, "İyi yapamadığımız tek şey fırsatları kaçırmaktı. Çok şansımız vardı. Bu oyunun bir parçası. Elbette oyuncular hayal kırıklığına uğradı." yorumunu yaptı.

Tedesco konuşmasını şöyle noktaladı: "Eninde sonunda bir maç kaybedeceğimizi biliyordum. Ne yazık ki bugün oldu. Takıma gelişmesini söyleyebileceğim pek bir şey yok. Birçok pozisyon yarattık ve gol atmış olsaydık, daha kolay bir maç olurdu."