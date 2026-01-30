İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Domenico Tedesco: Rakibi oyuna davet ettik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Domenico Tedesco: Rakibi oyuna davet ettik
Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.

Maçın hemen ardından sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.

Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz."

"Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."

