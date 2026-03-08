İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
Spor

Domenico Tedesco: Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

8 Mart 2026 Pazar 19:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Takımdaki atmosfer iyi. Gaziantep maçını kazanmak önemliydi. Thorsten Fink ile 4 maç oynadılar, Samsunspor'a yeni bir inanç geldi. Bizim isteğimiz maçı kontrol etmek ama onlar da kontrataklarla bize problem yaratmak isteyeceklerdir." dedi.

Tedesco, Galatasaray ile olan puan farkı için gelen sorunun ardından, "Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir."

