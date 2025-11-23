Domenico Tedesco, Rizespor maçına 3 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kayserispor maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Nelson Semedo'nun dışında Edson Alvarez ve Anderson Talisca'nın yerine İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Jhon Duran'a görev aldı.

JHON DURAN 93 GÜN SONRA 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Rize'de oynanan karşılaşmayla birlikte 11'deki yerini aldı. Uzun süren sakatlığı sonrası 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşan ve takımı adına 1 gol de kaydeden Duran, son 2 Avrupa kupası maçında da oynadı. Jhon Duran, 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor müsabakasının ardından 93 gün sonra 11'de başladı.

MERT MÜLDÜR 2. KEZ 11'DE

Milli futbolcu Mert Müldür, Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun sarı kart cezası nedeniyle o bölgede şans buldu. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. kez 11'de başladı.