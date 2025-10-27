İSTANBUL 26°C / 13°C
Spor

Domenico Tedesco: Stuttgart maçı geride kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"STUTTGART MAÇI GERİDE KALDI"

Tedesco, geride kalan Avrupa mücadelesine değinerek, "Stuttgart maçı artık geride kaldı. Futbolda geçmişi düşünecek vaktiniz olmaz. Stuttgart maçının 11'i ile sahaya çıkıyoruz. Aynı akışı, aynı enerjiyi ve aynı sonucu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM OLACAK"

Rakiplerinin performansına da değinen İtalyan teknik adam, "Karşımızda iyi bir takım olacak. Burak Yılmaz ile hiç mağlup olmadılar. Bunun birçok sebebi var. Cesaretli oynuyorlar, sahada her alanda adam adama baskı yapıyorlar. Zor bir maç olacak ama her maç zor." dedi.

Popüler Haberler
