14 Eylül 2025 Pazar
  • Domenico Tedesco: Trabzonspor maçı için sabırsızlanıyorum
Spor

Domenico Tedesco: Trabzonspor maçı için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2025 Pazar 18:36
Domenico Tedesco: Trabzonspor maçı için sabırsızlanıyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR MAÇINI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor mücadelesinin önemine dikkat çekerek, "Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Szymanski'nin sahadaki rolüne dair gelen soruya temkinli yaklaşan Tedesco, "Son sorunuzun cevabını maç başlayınca göreceksiniz. Biz daha çok kendimize odaklandık. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım. Ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Tedesco, "Pozitif bir taraftar desteği bekliyorum. Takımı iten bir destek bekliyorum. Her zaman bu stadyumda bu destek oluyor. Gerisi bize kalıyor. Bizler takım olarak çok motiveyiz. Taraftardan bugün takımı itmelerini bekliyorum." diye konuştu.

