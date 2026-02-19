Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nottingham Forest karşılaşması öncesi Almanya'dan Bild'e açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLAR MUTLUYSA..."

Türkiye'de dahi yorumları yapılan Tedesco, takımın son durumunu anlattı ve Türkiye'deki popülaritesi ve bunun onu ne kadar gururlandırdığına yönelik sorunun ardından, "Taraftarlarımız mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Ben her zaman kendimim ve her çalışana, her taraftara ve her rakibe saygılı davranmaya çalışıyorum." dedi.

"ÖZEL BİR ŞEYDİ"

İstanbul'da kendisini evinde hissettiğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Buraya geleli beş ay oldu ama kendimi evimde hissediyorum. İstanbul harika bir şehir, buradaki insanlar bizi kollarını açarak ve büyük bir sıcaklıkla karşıladılar. Bu çok özel bir şeydi ve hala da öyle." diye konuştu.

"İNANILMAZ RAHATIM"

Takımla çalışmalara dair konuşan Domenico Tedesco, "Kulüpte kendimi inanılmaz rahat hissediyorum. Takımla çalışmak çok eğlenceli. Hepsi gerçekten iyi insanlar. Hem sporcu hem de insan olarak." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SEZON SONU"

Fenerbahçe'nin ligde 22 maçlık yenilmezliğine değinen 40 yaşındaki teknik adam, "Bunlar elbette güzel şeyler çünkü doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama önemli olan 22 maçtan sonra ne kadar puan topladığınız değil, sezon sonunda nerede olduğunuzdur." ifadelerini kullandı.

"TEK KİŞİLİK ŞOV DEĞİL"

Jose Mourinho'dan sonra Fenerbahçe'yi kısa sürede nasıl toparladığı sorusuna cevap veren Tedesco, "Fenerbahçe büyük bir kulüp olmasına rağmen, burada ailevi bir atmosfer var. Bu tek kişilik bir gösteri değil, tam tersi. Hepimiz çok yakın ve karşılıklı güven içinde çalışıyoruz: Personel, takım, sportif direktör ve yönetim kurulu. Ve bizi her zaman destekleyen harika taraftarlarımız var." dedi.

FOREST İÇİN AÇIKLAMA

Nottingham Forest ile oynanacak maçla ilgili konuşan Domenico Tedesco, "Elbette hedefimiz bir sonraki tura yükselmek ancak Nottingham Forest bizi bekleyen çok güçlü bir takip. Zorlu bir mücadele olacak." dedi.

TÜRKİYE'DE ORTAM

Türkiye'deki futbol ortamı ile ilgili konuşan Tedesco, "Buradaki stadyumların atmosferi kesinlikle olağanüstü. Ev sahibi olduğumuz maçlarda tüylerim diken diken oluyor. Ligin oyun seviyesi de gerçekten çok yüksek. Tüm takımlar taktiksel olarak sağlam ve gerçekten iyi oyunculara sahip. Burada her maçta en iyi performansınızı sergilemeniz gerekiyor aksi takdirde kazanmak zor olur." sözlerini sarf etti.

KANTE İÇİN AÇIKLAMA

Tedesco, ara transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kante için, "N'Golo Kante harika bir oyuncu ve harika bir insan. Bizimle olduğu için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.