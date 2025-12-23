İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Domenico Tedesco'dan derbide 4 değişiklik

23 Aralık 2025 Salı 20:37
Domenico Tedesco'dan derbide 4 değişiklik
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Tarık Çetin'e görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ile İsmail Yüksek görev alırken, kanatlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymaski forma giydi. Forvet arkasında Marco Asensio, gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serhan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

