Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR TANE ATSAK, KAZANACAKTIK"

"Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık."

"HAKEME SORALIM!"

"Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur."

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

"Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor."

"ATAMIYORSAK, KABUL EDECEĞİZ"

"Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. 1 puanla dönüyoruz, kazanabilirdik, kaybedebilirdik de. Üç tane net pozisyona girdik, yararlanamadık. Golü atamıyorsak, bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

"İLERİYE DÖNÜK BİR ADIM!"

"Viktoria Plzen'e karşı oynamak kolay değil. Fiziksel olarak güçlü bir takım, dikine uzun top atıyorlar. Ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk. Zagreb maçında ve Süper Lig'de bazı maçlarda bu konuda sıkıntı yaşadık. Ancak bu maçı ileriye atılmış bir adım olarak değerlendirebiliriz."

"HAKEMLİK YAPMASIN!"

"Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, vermediyse penaltı değildir."

"İLK 8 HEDEFİMİZ"

"Kazanmıyorsanız, kaybetmemelisiniz. En azından eve eli boş dönmüyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama bu zor mu bilmiyorum. Hesap yapmıyorum, maç maç, bakıyoruz. Ferencvaros'u kazanırsak şansımız artacak."

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Kerem Aktürkoğlu yorgundu, bu yüzden oynatmadım. Şimdiden 20 maç oynadı, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da sürekli oynuyor. Yorgun olduğunu düşündüm. Beşiktaş maçında yapmayacağı top kayıplarını yaptı, bence yorgundu. Hep aynı oyuncularla oynayacaksak, 8 futbolcumuzu satmamız lazım."