6 Kasım 2025 Perşembe
  Domenico Tedesco'dan ilk 11'de 4 değişiklik
Spor

Domenico Tedesco'dan ilk 11'de 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco son oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

6 Kasım 2025 Perşembe 23:25
Domenico Tedesco'dan ilk 11'de 4 değişiklik
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Beşiktaş maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan'ı UEFA listesinde olmaması nedeniyle kadroya yazamadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi ise yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Viktoria Plzen karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisini tercih eden genç çalıştırıcı, hücum hattında Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'ye şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio ve Dorgeles Nene ise kulübede forma bekledi.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun müsabakada yer alamadı.

TALİSCA 10 NUMARADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen karşısında 10 numara pozisyonunda Anderson Talisca'yı görevlendirdi.

Genç teknik adam, Marco Asensio'yu yedek soyundurduğu müsabakada Talisca'yı bu pozisyonda oynattı.

SZYMANSKİ 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Gösterdiği performans nedeniyle olumsuz eleştiriler alan Szymanski, son olarak 5 Ekim'de oynanan Samsunspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Szymanski söz konusu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart, ligde ise Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunmuştu.

EV SAHİBİNDEN FENERBAHÇE YÖNETİMİNE YEMEK

Viktoria Plzen yönetimi, müsabaka öncesinde Fenerbahçe yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Viktoria Plzen Başkanı Adolf Sadek katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

