19 Ekim 2025 Pazar
  • Domenico Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun açıklaması
Spor

Domenico Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2025 Pazar 19:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ"

Kadro dışı kalan futbolcular hakkında konuşan Tedesco, "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN İÇİN AÇIKLAMA

Maç planına değinen İtalyan teknik adam, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı, 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil, sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı." dedi.

TALISCA VE EN NESYRI AÇIKLAMASI

Talisca ve En-Nesyri hakkında da konuşan Tedesco, "Talisca milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli takımda zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz bir durumda değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

