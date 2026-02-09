Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

"KANTE MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM"

- N'Golo Kante'yi nasıl buldunuz?

Domenico Tedesco: "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum."

"TEK GOL İÇİN ŞANSLIYIZ"

"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

"TRABZONSPOR ZOR OLACAK"

"Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."