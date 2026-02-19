UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı" dedi.

Tecrübeli teknik direktör, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil" ifadelerini kullandı.