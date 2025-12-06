Domenico Tedesco'dan rotasyon

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son maça göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.

Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.