Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları karşılaşmanın ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Tabii ki çok mutluyum. Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur. Adım adım ilerlemeliyiz.

3-4 GOL DAHA ATABİLİRDİK

Bugün kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken. Leroy Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur" ifadelerini kullandı.