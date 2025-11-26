Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İşte Tedesco'nun sözlerinden öne çıkanlar:

"AVRUPA MAÇLARI GÜZELDİR"

"Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritim kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum."

"Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir."

"İYİ SAVUNMALIYIZ"

"Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor."

"HAZIR OLMALIYIZ"

"Ferençvaroş, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız."

"BUNU BEN DE İSTEMEM"

"Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem, iki kere oldu. Bu bizim yöntemimiz değil. Öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. 4-0 öne geçtikten sonra da 2 gol yesek de, 0-0'ken 2 gol yesek de büyük takım daha az gol yemeli. Bir şeyler kazanmak, ligde lider olmak istiyorsak savunma çok önemli. Yediğimiz gollere bakınca bazıları savunulamazdı. Birkaç durumun kombinasyonuydu. Ben de istemem 2-0 geri düşmeyi... Her maçı 6-4 kazanırsak bunu da kabul ederim."

YİĞİT EFE TERCİHİ

"Milan Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak. Yarın Levent'i de ilk 11'de görebilirsiniz. "Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."