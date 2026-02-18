Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest'in yeni teknik adamla birlikte oyuncuların farklı motivasyona sahip olacağını belirterek, "Bizim takımımız da çok motive. Çok önemli bir maça çıkacağız ve evimizde oynayacağız. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Nottingham Forest'i konuk edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Takım değerinin 600 milyon Euro olan bir rakiple karşılaşacaklarını hatırlatılması üzerine Tedesco, "Futbol bu kadar kolay değil. Market değeri karar verici değil. Daha yeni hocalarını değiştiler. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son iki günde oyunculara odaklandık. Bireysel performanslarına baktık. Her oyuncunun belli şablonları vardır bunu değişemezler. O yüzden bu tarz analize odaklandık" diye konuştu.

"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yeni hocalarına karşı dezavantajlarının neler olacağına dair soruya İtalyan teknik adam Tedesco, "Avantajı Nottingham için yeni bir hoca var. Yeni bir hoca geldiğinde her şey başlangıçtan itibaren değişir. Muhtemelen oyuncular geçtiğimiz haftalarda oynama süresi almayan isimler oynamaya, yeni hoca için motive olurlar. Sınırların ötesini zorlarlar. Her zaman beklediğimiz bir şey. Bizim takımımız da çok motive. Çok önemli bir maça çıkacağız ve evimizde oynayacağız. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Vitor Pereira bazen 4'lü oynuyor ama çoğunlukla 3'lü defansla oynuyor. Biz esneğiz; iki şekilde de hazırlanacağız. Her şekilde adapte olacağız" diye cevap verdi.

"OYUNCULARIMIZIN FARKLI SİSTEMLERDE OYNAMASI BİZİ TAHMİN EDİLEMEZ BİR TAKIM YAPIYOR"

Trabzonspor karşısında 3'lü orta sahayla oynamasının hatırlatılıp, 'Yarın da sürpriz hazırladınız mı?' sorusuna Domenico Tedesco, "Dahi olmaya gerek yok. Çok fazla orta saha oyuncumuz var. Bence hocanın işi takımı bir araya getirmek. Benim işim bu. Elmas orta sahası pek çok fikirden birisiydi. Yardımcılarımla hep konuşuyoruz. Karar her zaman takımın en iyisi için yapılıyor. Oyuncularımızın farklı sistemlerde oynayabilmesi güzel bir şey. Hatırlarsanız son anlarda 3'lü savunmayla savunmuştuk. Bu çok önemli. Bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor" şeklinde konuştu.

"HER MAÇI BİR FİNAL GİBİ GÖRÜYORUZ"

Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde hedefledikleriyle ilgili ise, "Şansımızın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Şansımız yüzde 90 olsa, biz yine de her şeyi yapmalıyız. Her zaman her maçı bir final gibi görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımınız kazanmak üzerine olmalı. Sıfır hatayla oynamalıyız. Yoksa cezalandırılırsınız" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN FORMASYON DEĞİL, PRENSİPLERDİR"

İtalyan teknik adam, taktikle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Pek çok şeyin kombinasyonu, formasyon o kadar önemli değildir. 4-4-2 oynarsınız, 4-3-3 oynarsınız, 4-5-1 oynarsınız. Önemli olan prensiplerdir. Önemli olan oyuncular rahat olmalı. Koyduğunuz mevkilerde iyi performans göstermeli. Bazen oyuncuların pozisyonunu değiştiriyorsunuz. Oyuncuların rahat olması çok önemli ama her zaman birkaç antrenman yapıyoruz. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle alakalı bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi."

"CHERİF, HER TÜRLÜ BASKIYI KALDIRABİLECEK BİR OYUNCU"

Sidiki Cherif'in hakkında da konuşan Domenico Tedesco, "Genç bir yetenek aldığınız ve böyle potansiyel olduğunda aynı zamanda sizin sorumluluğunuzda oluyor. Biz gerçekten dürüst olduk ona karşı. Belli bir oyuncu aldığınızda açık olmalısınız. Statta ilgili, hedefleriniz nelerdir anlatmalısınız. Sadece 5 tane yıldızımız yok. Kendisi öz güveni yüksek bir oyuncu. Bunu da her gün sahada görüyoruz. Çok iyi odaklanmış biri. Kendisi her türlü baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Henüz 19 yaşında ama daha olgun duruyor. Vücut yapısı çok güçlü, ona sahip olduğumuz için Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için çok mutluyuz. İlerleyen yıllarda ona çok ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.

TEDESCO'DAN TALİSCA, ASENSİO VE KEREM YORUMU

Talisca, Asensio ve Kerem'in performansıyla ilgili ise Tedesco, "Talisca, en çok gol atan oyuncumuz. Bulduğu pozisyonlar bazen 10 numara gibi bazen forvet gibi oynuyor. Günün sonunda aynı boşlukları buluyor, yakalıyor. Bizler için çok karar verici. Marco'nun önemi; takıma pozitif katıyor. Bizim için kendisi de çok önemli. Kerem'in zor zamanları oldu. Ona her zaman yaptığından çok memnun olduğumuzu söyledik. İyi oyunu bizim için en başından beri böyleydi. Artık gol de atmaya başladı. Onun gol atması kendisi için ne kadar önemliyse bizim için de önemli. Gol atıyor ya da atmıyor diye yargılamak yanlış. Bu 3 oyuncunun kombinasyonu çok iyi" diye konuştu.

"MERT, BİZİM MOTORUMUZ GİBİ"

40 yaşındaki teknik adam, milli futbolcu Mert Müldür'ün zor zamanlardan geçtiğini aktararak, "Mert'in 7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Zor zamanlardan geçti. Hiç antrenman kaçırmadı. Maşallah, Türk disiplini var kendisinde. Aynı zaman da İsmail de aynı şekilde antrenman kaçırmadı. Yüzde 100'ünü veriyor. Ona her zaman 'Senin zamanın gelecek sabırlı ol' diyordum. Kendisi bizim için çok değerli. Kendisi bizim motorumuz gibi. Kanatta devamlı ileri gidip geri geliyor. Ona sol ayağını daha çok kullanmasını söyledim. Daha çok geliştirip, sol ayağıyla da orta açması gerektiğin söyledim" ifadelerini kullandı.

"ARCHİE BROWN YARIN KADRODA OLACAK"

Takımdaki sakat futbolcularla ilgili Domenico Tedesco, "Archie yarın kadroda olacak ama muhtemelen çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Semedo ve Mert'le iyi bir akışımız var. Şu aşamada sahaya sürmek riskli olur. Acelemiz yok. Alvarez daha iyileşiyor ağrısı geçti ve malesef ameliyat olma kararı bir kaç hafta olamayacak. Önemli bir oyuncu bizim için" dedi.

"MAÇ TEDESCO - PEREİRA ARASINA OLMAYACAK"

Nottinham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira ile daha önce rakip olduklarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Maç Tedesco'ya karşı Pereira değil. O zaman Almanya'daydı. Yarın Fenerbahçe - Nottingham arasında olacak, hocalar arası maç olmayacak. Almanya'da zor zaman geçirmişti. Genel olarak Fenerbahçe'yi biliyor, bence o da buraya geldiği için memnundur. Atmosferin taraftarın büyük olduğundan bahsetmiş ve çok haklı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ TAKIMIN MAÇLARI KAZANMASI"

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapma düşüncesinin bulunup, bulunmaması üzerine Tedesco, "Burada çok rahat hissediyorum, kulübe sevgi doluyum. Şu an elimde olan bir şey değil. Ligde Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Oradaki ilk maçımızda puan kaybetmiştik. Kasımpaşa maçı sonrası İngiltere'ye, sonrasında Antalya ve tekrar Gaziantep'e gideceğiz. Her maç bizim için önemli. İlk öncelik hoca değil. Önceliğimiz Fenerbahçe, takımın maçları kazanması. O yüzden işimiz çok" açıklamasında bulundu.

"GÜÇLÜYÜZ, GÜCÜMÜZ VAR"

Takımın yoğun bir fikstürde maçlara çıkacak olmasıyla ilgili ise Tedesco, "Sonuçta arabayla gitmeyeceğiz. Tabii ki odağımız takımı taze tutabilmek. İyi uyku sağlamalarını yenilenmelerini istiyoruz. Bu yeni bir şey değil. Süper Lig takvimi bu şekilde. Önceden biliyorduk. Avrupa Ligi oynayacağımızı da biliyoruz. Bunun ne kadar zor olacağını düşünmüyoruz zorlu olabilir ama bu tarz maçları oynayacağımız için mutluyuz. Ve güçlüyüz, gücümüz var" diyerek sözlerini tamamladı.