İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8576
  • EURO
    48,9403
  • ALTIN
    5703.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Domenico Tedesco'nun gözü eski öğrencisinde! Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka
Spor

Domenico Tedesco'nun gözü eski öğrencisinde! Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Leon Goretzka'yı takımda görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Ekim 2025 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Domenico Tedesco'nun gözü eski öğrencisinde! Fenerbahçe'de hedef Leon Goretzka
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ara transfer dönemi için kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Orta sahaya transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetimden, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka'yı talep ettiği ileri sürüldü.

Bayern yönetiminin, Goretzka'nın sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmaya istekli olduğu ancak 30 yaşındaki oyuncunun yıllık 17 milyon euroluk maaşında önemli bir indirim yapmasını istediği iddia edildi.

Bild'in futbol direktörü Christian Falk'ın "Bayern Insider" podcast'inde yaptığı açıklamaya göre ise Fenerbahçe, Leon Goretzka ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Tedesco'nun Goretzka'yı Schalke'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı ve İtalyan hocanın, eski öğrencisi hakkındaki görüşünün son derece olumlu olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi halinde, Alman kulübünün ocak ayında görüşmelere açık olacağı ileri sürüldü.

Leon Goretzka bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.