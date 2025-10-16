Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ara transfer dönemi için kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Orta sahaya transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetimden, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka'yı talep ettiği ileri sürüldü.

Bayern yönetiminin, Goretzka'nın sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmaya istekli olduğu ancak 30 yaşındaki oyuncunun yıllık 17 milyon euroluk maaşında önemli bir indirim yapmasını istediği iddia edildi.

Bild'in futbol direktörü Christian Falk'ın "Bayern Insider" podcast'inde yaptığı açıklamaya göre ise Fenerbahçe, Leon Goretzka ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Tedesco'nun Goretzka'yı Schalke'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı ve İtalyan hocanın, eski öğrencisi hakkındaki görüşünün son derece olumlu olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den ciddi bir teklif gelmesi halinde, Alman kulübünün ocak ayında görüşmelere açık olacağı ileri sürüldü.

Leon Goretzka bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.