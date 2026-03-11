İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Domenico Tedesco'nun gözü eski öğrencisinde! Lois Openda için ilk temas kuruldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Juventus'ta umduğunu bulamayan eski öğrencisi Lois Openda için düğmeye bastı. İki takım arasında bilgi alışverişinin olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mart 2026 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Domenico Tedesco'nun gözü eski öğrencisinde! Lois Openda için ilk temas kuruldu
İtalya Serie A devi Juventus'a sezon başında RB Leipzig'den katılan ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Lois Openda, teknik direktör Luciano Spaletti'nin gözünden düştü ve son maçlarda Spaletti'nin hücum tercihleri arasında son seçeneklerden biri oldu.

Belçikalı yıldız, takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında yer alıyor ancak transfer için çözüm bulmak kolay görünmüyor.

TEDESCO BEĞENİYOR

Calciomercato'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Lois Openda, Türkiye'de Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olabilir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Openda'yı milli takım döneminden yakından tanıdığı ve oyuncuyu beğendiği ifade edildi. Bu doğrultuda, sarı-lacivertli takım ile Juventus arasında bilgi alışverişi gerçekleştiği, yaz transfer döneminde transfer için hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon İtalyan kulübüyle 33 maçta yalnızca 2 gol kaydedebilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda da etkisiz bir performans göstermişti.

Transfermarkt verilerine göre, Lois Openda'nın 40 milyon euroluk değeri bulunuyor.

