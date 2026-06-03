Domenico Tedesco'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda

Fenerbahçe macerası geride bıraktığımız sezonun 4. haftasında Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Domenico Tedesco, 31. haftada alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası kulübe veda etmişti.

La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre Tedesco, Bologna'ya ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, daha önce Jayden Oosterwolde'ye talip olan kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 47 MAÇA ÇIKTI

Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

2023'ten bu yana sarı-lacivertliler için top koşturan Oosterwolde'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar 109 kez formasını giydiği Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.