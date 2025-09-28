Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadelesinde de berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, sonrasında Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti. Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, alınan bu sonuçların ardından tartışma konusu oldu. Kanarya, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edecek. İtalyan çalıştırıcı, bu müsabakayı iyi bir oyunla kazanarak yerini sağlama almak istiyor. 40 yaşındaki antrenörün, aksi bir sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesi bekleniyor. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak. Sarı Lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.