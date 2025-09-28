İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Domenico Tedesco'nun hata lüksü yok! Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde kötü bir başlangıç yapan teknik direktör Domenico Tedesco, hem skor hem de oyun olarak taraftarın gönlünü almak istiyor. İşte detaylar...

28 Eylül 2025 Pazar 09:07
Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadelesinde de berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, sonrasında Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti. Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, alınan bu sonuçların ardından tartışma konusu oldu. Kanarya, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edecek. İtalyan çalıştırıcı, bu müsabakayı iyi bir oyunla kazanarak yerini sağlama almak istiyor. 40 yaşındaki antrenörün, aksi bir sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesi bekleniyor. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak. Sarı Lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

